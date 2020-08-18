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اخبار رياضية > “البدر”: في هذه الحالة سيكون “العويس” نصراوياً
18/08/2020   12:11 م

“البدر”: في هذه الحالة سيكون “العويس” نصراوياً

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أثار الإعلامي الرياضي خالد البدر الجدل بين متابعيه، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تغريدة تحدث فيها عن إمكانية انتقال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى صفوف النصر.

وقال “البدر”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا استمرت الأوضاع بنفس الحال الأسبوعين الماضية دون مستجدات.. أود إبلاغكُم: محمد العويس نصراوي.. وشكراً”.

وتابع: “أبواق المشرف كانوا سبب في خروج أفضل صانع لعب محلي، الغالبية استوعبوا حقيقة التضليل والتطبيل ماقبل وأثناء المفاوضات حتى لحظة إعلان الانتقال بشكل رسمي”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف خالد البدر: “الآن نفس السيناريو يتكرر مع أفضل حارس محلي، فرصة للإدارة أن تُلجم أفواه الأبواق بإغلاق هذا الملف لإثبات أنها تستحق الثقة والدعم”.

“البدر”: في هذه الحالة سيكون “العويس” نصراوياً

اخبار رياضية
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