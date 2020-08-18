صدمة جديدة للأهلي من “بلايلي”

تلقى النادي الأهلي، صدمة جديدة، الإثنين، وذلك بشأن محترف فريقه الأول لكرة القدم الجزائري يوسف بلايلي، والذي يتواجد في بلاده، منذ توقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث منعت ظروف الطيران، عودته إلى المملكة.
تقرر، وفقًا لصحيفة “هاتريك”، الإثنين، عدم وصول الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي، إلى مدينة جدة، حيث كان من المقرر أن يعود مساء أمس، استعدادًا لتدعيم صفوف الفريق، في الفترة المقبلة.
وكان المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الحارثي، كشف في وقت سابق، تصريحات تلفزيونية: “تأخر قدوم يوسف بلايلي ليس من طرفنا بل بسبب ظروف الطيران وإجراءات السفر من الجزائر، والموعد المبدئي لعودته الإثنين 17 أغسطس، ونسعى أن يصل في الموعد”.