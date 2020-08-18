قبل موقعة الهلال.. “السومة” يغيب عن تدريبات الأهلي لهذا السبب

كشفت مصادر صحفية، أمس الإثنين، عن غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السوري عمر السومة، عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك قبل أيام من المباراة المقرر لها يوم الخميس أمام الهلال.
وقالت المصادر، وفقاً لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إن السومة قد غاب عن المشاركة في تدريبات الأهلي ضمن التحضيرات لمواجهة الهلال، لليوم التالي على التوالي.
وأوضحت المصادر أن سبب عدم ظهور النجم السوري السومة، في مران الأهلي؛ هو شعوره ببعض الآلام في الجهاز الهضمي وسيعود الثلاثاء للتدريبات الجماعية. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الأهلي لاستضافة نظيره الهلال، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.