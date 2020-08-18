نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > قبل موقعة الهلال.. “السومة” يغيب عن تدريبات الأهلي لهذا السبب
18/08/2020   12:12 م

قبل موقعة الهلال.. “السومة” يغيب عن تدريبات الأهلي لهذا السبب

+ = -
1262

كشفت مصادر صحفية، أمس الإثنين، عن غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السوري عمر السومة، عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وذلك قبل أيام من المباراة المقرر لها يوم الخميس أمام الهلال.

وقالت المصادر، وفقاً لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إن السومة قد غاب عن المشاركة في تدريبات الأهلي ضمن التحضيرات لمواجهة الهلال، لليوم التالي على التوالي.

وأوضحت المصادر أن سبب عدم ظهور النجم السوري السومة، في مران الأهلي؛ هو شعوره ببعض الآلام في الجهاز الهضمي وسيعود الثلاثاء للتدريبات الجماعية. وفق “أخبار 24”.

ويستعد الأهلي لاستضافة نظيره الهلال، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

قبل موقعة الهلال.. “السومة” يغيب عن تدريبات الأهلي لهذا السبب

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107339.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.