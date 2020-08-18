ضربة موجعة لمدرب “الأهلي” قبل مواجهة الكلاسيكو

كشفت مصادر أن مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الصربي فلادان ميلويفيتش، تلقى ضربةً موجعة، وذلك قبل الكلاسيكو الهام أمام فريق الهلال ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” أن فلادان تلقى نبأ غياب لاعب وسط الأهلي نوح الموسى، بشكل رسمي، وذلك بعد إجراء اختبار للاعب في مران أمس الأول للتأكُّد من جاهزيته عبر تنفيذ كرات طويلة، لكنه شعر بآلام في العضلة الضامة.
وكان الموسى قد أجرى فحوصات أثبتت وجود تمزق في العضلة الضامة، يحتاج على أثره إلى العلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.