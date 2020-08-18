نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > ضربة موجعة لمدرب “الأهلي” قبل مواجهة الكلاسيكو
18/08/2020   12:12 م

ضربة موجعة لمدرب “الأهلي” قبل مواجهة الكلاسيكو

+ = -
924

كشفت مصادر أن مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الصربي فلادان ميلويفيتش، تلقى ضربةً موجعة، وذلك قبل الكلاسيكو الهام أمام فريق الهلال ضمن الجولة الـ 26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” أن فلادان تلقى نبأ غياب لاعب وسط الأهلي نوح الموسى، بشكل رسمي، وذلك بعد إجراء اختبار للاعب في مران أمس الأول للتأكُّد من جاهزيته عبر تنفيذ كرات طويلة، لكنه شعر بآلام في العضلة الضامة.

وكان الموسى قد أجرى فحوصات أثبتت وجود تمزق في العضلة الضامة، يحتاج على أثره إلى العلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ضربة موجعة لمدرب “الأهلي” قبل مواجهة الكلاسيكو

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107341.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.