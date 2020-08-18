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اخبار رياضية > منع شخصين من التواجد في مباريات الدرجة الأولى بسبب “كورونا”
18/08/2020   12:13 م

منع شخصين من التواجد في مباريات الدرجة الأولى بسبب “كورونا”

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أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم الإثنين، عن منع شخصين من التواجد في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الاتحاد في بيان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “استمرارًا لتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الصحية التي تتبعها وزارة الرياضة في المنشآت الرياضية، وبالتعاون بين غرفة العملية والتحكم في اتحاد كرة القدم وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي سدايا”.

وأضاف: “فقد تم اتخاذ الإجراء الصحي بمنع شخصين من التواجد في مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأندية الدرجة الأولى، حيث ثبتت مخالطة أحدهما وإصابة الآخر بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لتطبيق توكلنا من خلال تفعيل خدمة إدارة التجمعات”. وفق “أخبار 24”.

وأوضح البيان: “ويود اتحاد كرة القدم التأكيد على اتباع كافة البروتوكولات الصحية الرياضية سعيًا لضمان سلامة كافة عناصر المنافسة الرياضية”.

منع شخصين من التواجد في مباريات الدرجة الأولى بسبب “كورونا”

اخبار رياضية
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