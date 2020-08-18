مصدر نصراوي ينفي أنباء تفاوض النادي لضم “العويس”

برزت على مدار الساعات الماضية أنباء حول وجود مفاوضات يجريها نادي النصر من أجل ضم حارس مرمى النادي الأهلي، محمد العويس.
وتصاعد مؤشر التوقعات بقرب رحيل العويس عن الأهلي، بعدما امتنع الحارس خلال الأيام الماضية عن المشاركة في تدريبات الفريق، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاته المتأخرة منذ سنتين.
ومن جهتها، حسمت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر الجدل بشأن حارس المرمى، مؤكدة عدم صحة ما تردد عن وجود مفاوضات لضم النصر لـ”العويس”.
وأكدت المصادر، وفقا لصحيفة “سبق”، أن نادي النصر لم ولن يفكر في ضم حارس مرمى الأهلي، مبررة ذلك بأن النصر لديه بالفعل حارسان جيدان، وهما وليد عبدالله وبراد جونز.