بالفيديو.. مواطن يتفاجأ بجدار يغلق الطريق خلف جامعة طيبة.. وأمانة المدينة ترد

تفاجأ مواطن بجدار يغلق الطريق الواقع خلف جامعة طيبة في المدينة المنورة، قائلًا إنه لم تُوضع أي لوحات إرشادية أو تحذيرية، تمكّن مُرتادي الطريق من الانتباه حفاظاً على سلامتهم.
ووثق المواطن مقطع فيديو رصد من خلاله الجدار الذي يعترض الطريق، مؤكداً أن الجدار لم يكن واضحاً أمامه، مبدياً تعجبه من إقامة مثل هذا الجدار وعدم وجود ما يدل على وجوده.
ومن جهتها، ردت أمانة منطقة المدينة المنورة على مقطع الفيديو المتداول للمواطن على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الجدار ضمن الأعمال الجارية لتنفيذ عبارة لتصريف مياه الأمطار والسيول. وفق “أخبار 24”.
وأبانت الأمانة أن تنفيذ تلك الأعمال يتم وفق اشتراطات السلامة، مؤكدة وجود لوحات إرشادية وحواجز في بداية الطريق لمنع دخول السيارات لمنطقة العمل، مرفقة ردها بصورة دالة على وجود حواجز ولوحات إرشادية في بداية الطريق.
مساء الخير ،،
نود الإفادة أن الأعمال الجارية هي لتنفيذ عبارة لتصريف مياه الأمطار والسيول ويتم تنفيذ تلك الأعمال وفق اشترطات السلامة.
وتوجود لوحات ارشادية وحواجز في بداية الطريق لمنع دخول السيارات لمنطقة العمل ..#خدماتنا_للمدينة_أمانة pic.twitter.com/HgBKR0LJ13
— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah) August 17, 2020