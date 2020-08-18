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أخبار المناطق > أمير تبوك: مشروع “نيوم” محل أنظار العالم أجمع
18/08/2020   12:16 م

أمير تبوك: مشروع “نيوم” محل أنظار العالم أجمع

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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة أمس (الإثنين)، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، حيث ناقش العديد من النقاط التي تعزز انطلاقة العمل في هذا المشروع العملاق.

وأكد أمير المنطقة أن مشروع “نيوم” محل أنظار العالم أجمع، والجميع على استعداد تام لأن يواصل المشروع برامجه وفق الخطط المرسومة، مشيراً إلى أن مشروع نيوم سيعزز المشروعات التنموية في المملكة ويسهم في تدعيم الحركة الاقتصادية والتنموية التي تعيشها البلاد.

من جانبه، أعرب المهندس النصر عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما يقدمه من دعم وتسهيل الإمكانيات كافة منذ اللحظات الأولى لانطلاقة المشروع. وفق “أخبار 24”.

أمير تبوك: مشروع “نيوم” محل أنظار العالم أجمع

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