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أخبار محلية > “التعليم” تسمح للمعلمين الأجانب بتقديم الدروس التعليمية عن بُعد من بلدانهم
18/08/2020   12:17 م

“التعليم” تسمح للمعلمين الأجانب بتقديم الدروس التعليمية عن بُعد من بلدانهم

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قررت وزارة التعليم السماح للمعلمين والمعلمات الأجانب الذين لم تسمح لهم الظروف بالعودة إلى المملكة بتقديم الدروس التعليمية والأنشطة المدرسية عن بُعد من بلدانهم.

وأصدر نائب وزير التعليم، عبدالرحمن العاصمي، توجيهاً بأن تُمكن المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المعلمين والمعلمات الأجانب من استخدام منصاتها الإلكترونية لتقديم هذه الدروس والأنشطة للطلاب.

وشملت توجيهات نائب الوزير، وفقا لصحيفة “المدينة”، أن يقوم مديرو الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بالإشراف ومتابعة أداء المعلمين والمعلمات، وأن تتولى مكاتب التعليم الأهلي تقييم الوضع ورفع تقارير بها إلى وكالة التعليم العام الأهلي.

يشار إلى أن الوزارة أعلنت مؤخرًا أنه سيتم بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد عن بُعد لمدة 7 أسابيع في التعليم العام، وذلك عبر منصة “مدرستي” التي أطلقتها الوزارة لتنظيم عملية التعليم إلكترونيًا.

“التعليم” تسمح للمعلمين الأجانب بتقديم الدروس التعليمية عن بُعد من بلدانهم

أخبار محلية
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