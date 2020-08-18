وجهت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى” عدة نصائح تمكن الفرد من اختيار المكيف الأكثر كفاءة والأوفر بالنسبة له.
ونصحت باختيار سعة المكيف المناسبة لمساحة الغرفة، مضيفة أنه يمكن معرفة هذه السعة من خلال الدخول على صفحة المكيفات على الرابط (https://Taqa.gov.sa) ثم إدخال مساحة الغرفة وعدد الأشخاص، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمكن من معرفة المكيف الأفضل في توفير برودة مناسبة لسعة الغرفة، وبالتالي التوفير في استهلاك الطاقة.
وشددت على ضرورة معاينة بطاقة الطاقة لمعرفة المكيف الأعلى كفاءة والموفر في استهلاك الكهرباء، لافتة إلى أن مستويات الطاقة تتدرج من الأخضر الأعلى كفاءة إلى الأحمر الأقل كفاءة، مناشدة باختيار المستويات الخضراء عند شراء المكيف.
ونوهت بأنه يمكن للمرء أن يستخدم تطبيق “تأكد” لمعرفة مدى صحة بيانات المكيف المراد شراؤه، وكذلك يتيح التطبيق إمكانية البحث عن المكيفات والمقارنة فيما بينها.
وفق “أخبار 24”.