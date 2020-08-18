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أخبار محلية > هيئة النقل: غدًا صرف الدفعة الأولى من دعم المواطنين العاملين في نشاط توجيه المركبات
18/08/2020   5:15 م

هيئة النقل: غدًا صرف الدفعة الأولى من دعم المواطنين العاملين في نشاط توجيه المركبات

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الثلاثاء)، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى للمستحقين في مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات، ابتداءً من يوم غدٍ (الأربعاء).

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق أن مخصصات دعم المواطنين العاملين في أنشطة نقل الركاب، ستصرف لمدة ثلاثة أشهر، بواقع 3 آلاف ريال شهرياً لكل مستفيد، تمثل الحد الأدنى من رواتب السعوديين حسب أنظمة العمل.

وأبانت أن المبادرة تهدف لمساعدة المواطنين العاملين في أنشطة نقل الركاب على تحمل أعباء وتبعات الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد. وفق “أخبار 24”.

هيئة النقل: غدًا صرف الدفعة الأولى من دعم المواطنين العاملين في نشاط توجيه المركبات

أخبار محلية
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