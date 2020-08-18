رئيس #بلدية_الخرج المهندس خالد الزيد يعتمد ترقية 38 موظف بالمحضر الثاني 

إعتمد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس / خالد بن عبدالله الزيد قرارات الترقية لعدد 38 موظف بالمحضر الثاني بعد إعتمادها في منصة مسار وهم :
1- فريد زيد الدريهم – م 9
2- ماجد عبدالله العتيبي – م 9
3- عبد الرحمن مبارك اليوسف – م 8
4- هاني خليف العنزي – م 8
5- بدر سعد الدوك – م 8
6- عبدالرحمن راشد الهلال – م 8
7- محمد محمد الدويس – م 8
8- راشد عبد الرحمن بن غانم – م 8
9- سعود تايع العتيبي – م 8
10- سعد مساعد الشمران – م 8
11- نايف ناصر الفهيد – م 7
12- خالد فالح العنزي – م 7
13- نايف حسين المصارير – م 7
14- راشد عبدالله الشاهين – م 7
15- ناصر عمر العتيبي – م 7
16- علي صالح العمري – م 7
17- عبدالله عبدالرحمن المطرد – م 7
18- مسعود سفر الدوسري – م 7
19- رفعان شويمي الدوسري – م 7
20- فهد منيخر الدوسري – م 7
21- منصور صالح السحيباني – م 7
22- عبدالله فهد فاهد العتيبي – م 7
23- ناصر فهد الخنفور – م 7
24- محمد فهد العامر – م 7
25- محمد عبد العزيز المحيسن – م 6
26- حسن رشيد الدوسري – م 6
27- ناصر سعد الصويغ – م 6
28- ناصر حمد النعمي – م 6
29- ردعان حزام الدوسري – م 6
30-عبدالله عبدالرحمن أبالحسن – م 6
31- محمد عامر الصويغ – م 5
32- عبدالله حامد الشهراني – م 5
33-خالد سالم الشامسي – م 5
34-عبدالله مقيت الشهري – م 4
35-زايد سعيد المالكي – م 4
36-حنيش محمد الدوسري – م 4
37- فهد محمد السبر – م 4
38-عبدالهادي عبيد الدوسري – م 4
هذا وقد عبروا جميع المترقين بالشكر والتقدير والعرفان لسعادة رئيس البلدية وتمنوا أن يكونوا عند حسن الظن وتكون هذه الترقيات دافعة لهم على الإستمرار في البذل والعطاء.
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