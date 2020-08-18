ماذا تفعل عند دخول جسم غريب أو أداة حادة بالجسم؟

وجهت مدينة الملك عبدالله الطبية، بعض النصائح في كيفية التعامل مع حوادِث دخول جسم غريب أو أداة حادة جسم الإنسان.
ونصحت مدينة الملك عبدالله، عند دخول جسم غريب أو أداة حادة بالجسم، بعدم تحريك المصاب حتى لا يزيد ذلك من تدهور حالته، وضرورة رفع رِجلَيّ المصاب لتجنب الصدمة وضمان وصول الدم للأعضاء الحيوية.
وأشارت إلى ضرورة السيطرة على النزيف بلف قطعة قماش حول الجسم الغريب، كما يجب الإسراع بالمصاب للمستشفى بطلب سيارة الإسعاف، وعدم نزع الجسم الغريب حتى لا يزيد النزيف ويشكل خطرا على حالة المصاب.وفق “أخبار 24”.