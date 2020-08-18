إعلان موعد طرح لقاح كورونا الصيني والكشف عن سعره

كشفت شركة “سينوفارم كوربوريشن” الصينية، موعد طرح أول لقاح صيني مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في السوق.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة ليو جينغ تشن، وفقاً لوسائل إعلام صينية رسمية، أنه سيتم طرح اللقاح في نهاية ديسمبر، وذلك بعد أن ينال الموافقة والتصريح اللازمين، مشيراً إلى أن سعره لن يتجاوز أكثر من ألف يوان، أي ما يعادل 144.27 دولار، وذلك لجرعتين.
وأبان أن معهد بكين لأبحاث الأدوية البيولوجية، بدأ في 27 أبريل 2020 الاختبارات السريرية على اللقاح، وتمّ نشر نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية في 28 يونيو الماضي، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الدولية بدأت في دولة الإمارات في 23 من الشهر نفسه. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الشركة بدأت منذ 16 فبراير في الأبحاث والدراسات حول القدرة المناعية لهذا اللقاح من خلال حقن 7 أنواع من الحيوانات كمرحلة ابتدائية، حيث شملت العملية التمهيدية حيوانات مثل الجرذان البيضاء، والفئران، وخنازير غينيا، وقرود المكاك، والأرانب، ثم اختبر على عيّنة قليلة من البشر لتبدأ بعدها التجارب السريرية الفعلية.