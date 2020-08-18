بالفيديو.. رحالة يصل الأفلاج قادمًا من جازان سيرًا على الأقدام محاكيًا رحلة عمرها 70 عامًا لبيعة الملك عبدالعزيز

أعلن الرحالة جبران علي الفيفي، مساء أمس (الإثنين)، وصوله إلى محافظة الأفلاج، قادماً من محافظة صبيا بجازان، سيراً على الأقدام في رحلة استمرت لعدة أيام.
وأوضح الرحالة، في مداخلة له بقناة “الإخبارية”، أن الهدف من رحلته هو السير على الأقدام من جازان إلى الرياض، وعدّ خطوات السير من خلال أحد التطبيقات المتخصصة، مضيفا أنه يريد السير على خطى الشيخ جبران مفرح الفيفي الذي رحل سنة 1371هـ إلى الرياض سيراً على الأقدام لمبايعة الملك عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأنه مستمر في رحلته لبلوغ مدينة الرياض، رغم الإصابة التي تعرض لها في عضلة الساق نتيجة الإجهاد وارتفاع درجة الحرارة على الطريق في بعض المناطق الرطبة التي مر بها خلال الأيام الماضية، مضيفاً أنه قلّص فترة السير لفترة واحدة مسائية.
نهاية المرحلة الثلاثون pic.twitter.com/jQ7JQIAxE5
— ♥️جبران الفيفي رحله الى الرياض سيرا على الاقدام (@ABOOOTLAAL) August 17, 2020
فيديو | الرحالة “جبران الفيفي” يصل إلى #الافلاج قادما من #جازان سيراً على الأقدام #برنامج_اليوم pic.twitter.com/SlsKWLOons
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) August 17, 2020