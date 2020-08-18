نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > بالفيديو.. رحالة يصل الأفلاج قادمًا من جازان سيرًا على الأقدام محاكيًا رحلة عمرها 70 عامًا لبيعة الملك عبدالعزيز
18/08/2020   5:17 م

بالفيديو.. رحالة يصل الأفلاج قادمًا من جازان سيرًا على الأقدام محاكيًا رحلة عمرها 70 عامًا لبيعة الملك عبدالعزيز

+ = -
833

أعلن الرحالة جبران علي الفيفي، مساء أمس (الإثنين)، وصوله إلى محافظة الأفلاج، قادماً من محافظة صبيا بجازان، سيراً على الأقدام في رحلة استمرت لعدة أيام.

وأوضح الرحالة، في مداخلة له بقناة “الإخبارية”، أن الهدف من رحلته هو السير على الأقدام من جازان إلى الرياض، وعدّ خطوات السير من خلال أحد التطبيقات المتخصصة، مضيفا أنه يريد السير على خطى الشيخ جبران مفرح الفيفي الذي رحل سنة 1371هـ إلى الرياض سيراً على الأقدام لمبايعة الملك عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.

ونوه بأنه مستمر في رحلته لبلوغ مدينة الرياض، رغم الإصابة التي تعرض لها في عضلة الساق نتيجة الإجهاد وارتفاع درجة الحرارة على الطريق في بعض المناطق الرطبة التي مر بها خلال الأيام الماضية، مضيفاً أنه قلّص فترة السير لفترة واحدة مسائية.

بالفيديو.. رحالة يصل الأفلاج قادمًا من جازان سيرًا على الأقدام محاكيًا رحلة عمرها 70 عامًا لبيعة الملك عبدالعزيز

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107388.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.