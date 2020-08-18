“شرطة الشرقية” تكشف سبب حريقي شاحنات الأعلاف بحفر الباطن وتطيح بالجاني

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، تورط في حريقي شاحنات لنقل الأعلاف بحفر الباطن.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أن نتائج التحقيق الذي باشرته الجهات المختصة بشرطة محافظة حفر الباطن في حالتي اشتباه بحريقين طالا 25 شاحنة لنقل الأعلاف بالمحافظة بتاريخ 14 و20 ذي الحجة 1441هـ، أظهرت أنهما كانا نتيجة لسكب مادة قابلة للاشتعال وإضرام النار فيها.
وأبان أن إجراءات البحث والاستدلال، أسفرت عن تحديد هوية المتورط، حيث تم القبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.
وكان حريق ضخم قد اندلع في بداية هذا الشهر، في سوق أعلاف الماشية بمحافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، حيث التهم عشرات الشاحنات التي كانت متوقفة بجوار بعضها البعض ومحملة بالأعلاف.