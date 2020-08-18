“الأرصاد”: أمطار رعدية ابتداءً من يوم غدٍ وحتى السبت المقبل على هذه المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الثلاثاء)، بأن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية من يوم غد (الأربعاء) إلى السبت المقبل.
وأوضحت الهيئة أن المحافظات المتأثرة بهذه الأمطار في منطقة عسير هي أبها وخميس مشيط والنماص وبيشة وبلقرن وسراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة ومحايل وبارق والمجاردة والبرك، كما تشهد 8 محافظات في الباحة أمطارًا رعدية وهي الباحة وبلجرشي والعقيق والمندق وقلوة والمخواة وبني حسن والحجرة.
وتضمنت قائمة المناطق المتأثرة بهذه الحالة المطرية مكة المكرمة وجازان ونجران، خاصةً محافظات جازان والعارضة والدرب وفيفا وهروب والخوبة وبيشة وصامطة وأبو عريش وفرسان والطائف وميسان والعرضيات وأضم والكامل والعاصمة المقدسة والقنفذة والليث والجموم ونجران وحبونا وبدر الجنوب. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن هطول الأمطار سيكون مصحوبا بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم/ ساعة.