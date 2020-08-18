قضية اغتيال الحريري: المحكمة الخاصة بلبنان تكشف المتهم الأساسي في جميع التهم

استقرت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، على إدانة المتهم سليم جميل عياش بجميع التهم الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقالت المحكمة إن الأدلة تشير إلى تورط عياش برفقة متهمين آخرين في مؤامرة الاغتيال، مؤكدة أن ذلك تم على الأقل خلال يوم التنفيذ أو الفترة التي سبقته.
وأشارت المحكمة، التي تُعقد في لاهاي بدعم من الأمم المتحدة، إلى أنه لا يوجد إثبات بشأن من وجَّه عياش والآخرين لقتل رئيس الوزراء اللبناني. وفق “أخبار 24”.
وقال رئيس المحكمة، بعد بدء جلسة النطق بالحكم، إن العملية “إرهابية” تمت بغرض سياسي، موضحًا أن المتهمين ينتمون لحزب الله، واستخدموا أكثر من 2.5 طن من المتفجرات.
وأضاف أن المتهمين راقبوا الحريري بشدة قبل اغتياله، موضحًا أن المتهمين سليم عياش وحسن مرعي ومصطفى بدر استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق قبل اغتيال الحريري.