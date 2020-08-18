إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تعلن عن تقديم دورة تدريبية بعنوان( الأنماط الشخصية )

برعاية مدير التعليم بمحافظة الخرج د٠ خالد بن عبدالله العتيبي تعلن إدارة تعليم الخرج (وحدة تطوير الموارد البشرية) عن تقديم دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( الأنماط الشخصية ) وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٩/ ١٢/ ١٤٤١هـ والتي تستهدف الكادر الإداري من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج (أقسام ومدارس) ، بالتعاون مع المدرب الأستاذ محمد الصقر. ويقدم تعليم الخرج ممثلاً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدرب / محمد الصقر على ما يقدمه من جهود وعلى حسن تعاونه وجزيل عطائه ، بارك الله له في علمه ونفع به .
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