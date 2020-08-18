“الصحة”: نسبة التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%

قالت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، إن نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90%.
وأوضحت أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 272911 حالة، في حين بلغ عدد الحالات النشطة 24942 حالة.
وأكدت الوزارة على أثر الخطوات الاستباقية والاحترازات والبروتوكولات والخدمات الصحية في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والتصدي لهذه الجائحة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت وزارة الصحة إلى أن المملكة مصنّفة عالمياً ضمن أكثر 20 دولة أماناً من فايروس كورونا، لافتة إلى زيادة أسرّة العناية المركزة في جميع المناطق وتجويد الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.