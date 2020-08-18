للمرة الثانية.. القوات البحرية السعودية تتسلم مهام قيادة قوة الواجب المختلطة (150)

تسلَّمت القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم الثلاثاء، مهام قيادة قوة الواجب المختلطة (150) للمرة الثانية من نظيرتها الفرنسية.
وتتولى قوة الواجب المختلطة (150) مهام مكافحة الإرهاب والمحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة عملياتها، والتي تضم البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وخليج عمان، وهي تُعتبر من بين أكثر مسارات الشحن ازدحامًا في العالم.
وكانت القوات البحرية الملكية السعودية قد تسلمت المهمة لأول مرة قبل ثلاث سنوات من القوات البحرية البريطانية، حيث نفذت خلال تلك الفترة عددًا من العمليات، على رأسها ضبط 10 كيلو من الحشيش المخدر، وتفتيش عدد كبير من الزوارق المشبوهة. وفق “أخبار 24”.
وتتولى قوة الواجب المختلطة (150)، المكونة من عناصر متعددة الجنسيات، مهام تعزيز الأمن البحري على مساحة 3.3 مليون ميل بحري، تشمل خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر وخليج عمان.