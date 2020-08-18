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أخبار محلية > “الصحة العالمية” تدعو دول العالم للانضمام لمنصة كوفاكس للتوزيع العادل للقاح كورونا
18/08/2020   11:28 م

“الصحة العالمية” تدعو دول العالم للانضمام لمنصة كوفاكس للتوزيع العادل للقاح كورونا

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دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، كل دول العالم للانضمام إلى المرفق العالمي للقاحات (كوفاكس)، للاستفادة في الحصول على اللقاحات والمساهمة في القضاء على الجائحة.

من جانبه، أوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم، أن مجموعة استشارية إستراتيجية مشتركة مع “كوفاكس” سترفع التوصيات الواجب اتباعها للتوزيع بشكل عادل عند التوصل للقاح ناجع.

وأضاف أن التوزيع سيتم على مرحلتين، وستكون الأولوية للعمال الصحيين والأشخاص الذين تخطوا سن ٦٥ سنة الذين يعانون من أمراض خطيرة، حيث ستغطي المرحلة الأولى نحو ٢٠٪ من سكان العالم. وفق “أخبار 24”.

“الصحة العالمية” تدعو دول العالم للانضمام لمنصة كوفاكس للتوزيع العادل للقاح كورونا

أخبار محلية
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