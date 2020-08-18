“الخارجية”: الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري ظهور للحقيقة وبداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين

قالت وزارة الخارجية، اليوم (الثلاثاء)، إن المملكة تابعت ما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي نطقت بحكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، والذي تضمن إدانة لعنصر تابع لحزب الله ارتكب تلك الجريمة الشنعاء.
وأضافت أن حكومة المملكة ترى في الحكم القضائي ظهوراً للحقيقة وبدايةً لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم.
وتابعت بأن حكومة المملكة تؤكد على ضرورة حماية لبنان والمنطقة والعالم من الممارسات الإرهابية لهذا الحزب الذي يُعتبر أداة للنظام الإيراني، وثبت ضلوعه في أعمال تخريبية وإرهابية في بلدان عديدة، وكانت جريمة اغتيال رفيق الحريري إحداها وأكثرها تأثيراً على أمن واستقرار لبنان. وفق “أخبار 24”.
وتابعت: “وتتطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء، فالشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب”.