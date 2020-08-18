تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الثلاثاء)، من القبض على 3 أشخاص قاموا بانتحال صفة النساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال ومركبات بالقوة الجبرية.
وأوضحت الشرطة أن المقبوض عليهم كانوا يجبرون ضحاياهم على الكشف عن أرقام حساباتهم البنكية والاستيلاء على ما بها من أموال، وجميعهم في العقد الثاني من العمر.
وأكدت الشرطة عبر “سناب الداخلية” أنه جرى إيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك بعد أن أقروا بارتكابهم لحادثتين والاستيلاء على مركبة ومبالغ مالية تُقدر بـ 9 آلاف ريال.
وفق “أخبار 24”.