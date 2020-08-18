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أخبار محلية > بعد تخليصه من سيطرة العمالة غير المرخصة.. أرباح اقتصادية ضخمة متوقعة من “تشليح السيارات”
18/08/2020   11:31 م

بعد تخليصه من سيطرة العمالة غير المرخصة.. أرباح اقتصادية ضخمة متوقعة من “تشليح السيارات”

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تسيطر مجموعات من العمالة غير المرخصة على نشاط قطع غيار السيارات المستعملة “تشليح السيارات”، والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية.

وسلطت قناة الإخبارية الضوء خلال تقرير لها على حالة العشوائية التي تسيطر على هذا القطاع، والذي تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية لإعادة تنظيمه من خلال إطلاق دليل موحد لاشتراطات إنشاء قطاع “تشليح السيارات”.

وينتظر قطاع “تشليح السيارات” نصيبه من عملية التطوير الشاملة التي تشهدها العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة، لا سيما أنه يعد الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بحجم سوق يُقدر بمئات الملايين من الريالات سنويًا. وفق “أخبار 24”.

ويمتلك نشاط “تشليح السيارات” دورًا كبيرًا في قطاع النقل، خاصة مع ارتفاع أسعار قطع الغيار الأصلية، وهو ما يدفع المستهلك إلى التوجه نحو سوق السيارات المستعملة للحصول على قطع الغيار اللازمة.

بعد تخليصه من سيطرة العمالة غير المرخصة.. أرباح اقتصادية ضخمة متوقعة من “تشليح السيارات”

أخبار محلية
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