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أخبار المناطق > لأول مرة بالمملكة.. اعتماد مؤشر لقياس التستر التجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي
18/08/2020   11:33 م

لأول مرة بالمملكة.. اعتماد مؤشر لقياس التستر التجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن المملكة ستعتمد مؤشرات لقياس حالات الاشتباه بالتستر التجاري.

وأوضح، خلال حديث لقناة السعودية، أن هذا المؤشر سيكون ربع سنوي وفق البيانات الواردة من الجهات إلى هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يشير إلى الاعتماد على التقنية المتطورة في مكافحة التستر التجاري.

وأشار الحسين إلى تعاون واضح بين وزارات التجارة والداخلية والشؤون البلدية والقروية والاستثمار، بالإضافة إلى مؤسسة النقد والهيئة العامة للزكاة والدخل وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن كل جهة منها سوف تقوم بتزويد هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي بالسجلات والرخص الخاصة بالعمالة والتأمينات الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه وفقًا لحجم المعلومات الواردة للهيئة ستقوم ببناء مؤشر لقياس التستر التجاري، ومن ثم سيتم وضع هذا المؤشر تحت مراقبة الجهات المختصة، مؤكدًا أن المواطن هو أحد الأطراف المهمة في إنجاح جهود مكافحة التستر.

لأول مرة بالمملكة.. اعتماد مؤشر لقياس التستر التجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي

أخبار المناطق
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