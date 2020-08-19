عقد مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسته عن بعد، وناقش عدداً من القضايا واتخذ عدداً من القرارات.
وعبّر الملك سلمان عن شكره لقادة الدول الصديقة على اطمئنانهم على صحته بعد إجرائه عملية جراحية، كما أشاد بنجاح موسم الحج هذا العام الذي أقيم في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.
وجدد المجلس حرصه على استكمال جهود تحقيق الأمن والسلام والتنمية في اليمن وتقديم آلية لتسريع اتفاق الرياض، كما ثمن التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني، وشدد على أن رفع حظر التسـلح عن إيران يزيد من تأجيج الصراعات في المنطقة.
واتخذ مجلس الوزراء عدداً من القرارات أبرزها:
– الموافقة على نظام مكافحة التستر، بالصيغة المرافقة للقرار.
– الموافقة على اتفاق بين المملكة وشركة شيفرون العربية السعودية بشأن تعديل اتفاقية تمديد وتعديل بين حكومة المملكة وشركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 59 ) وتاريخ 9 / 9 / 1429 هـ.
– الموافقة على انضمام المملكة إلى (اتفاق استراسبرغ الخاص بالتنصيف الدولي للبراءات)، المؤرخ في 24 مارس 1971 م.
– الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق.
– الموافقة على ترقيات عدد من الموظفين للمرتبتين الـ 15 والـ 14.
#عاجل#مجلس_الوزراء يعقد جلسته ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين.#واس pic.twitter.com/XpyhVGgKsi
— واس الأخبار الملكية (@spagov) August 18, 2020
وفق “أخبار 24”.