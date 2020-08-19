نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مدير تعليم “الشرقية”: وضع آلية لحضور الطلاب الذين يواجهون مشاكل في التعليم عن بعد
19/08/2020   8:15 ص

بالفيديو.. مدير تعليم “الشرقية”: وضع آلية لحضور الطلاب الذين يواجهون مشاكل في التعليم عن بعد

+ = -
716

قال مدير تعليم المنطقة الشرقية، الدكتور ناصر الشلعان، إن الفرصة ستكون متاحة للطلاب والطالبات الذين يواجهون تحديات في التعلم عن بعد لأي سبب من الأسباب، للتنسيق مع مدارسهم لوضع آلية محددة للحضور لاستمرار التعليم.

وأوضح أن الدولة وفرت الإمكانات الكافية لتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سواء في المباني الإدارية أو المدارس، كما حرصت على توفير التقنية للتعامل عن بعد في الاجتماعات وفي توصيل الكتب الدراسية، كما سيتم توزيعها للطلاب بطريقة تتفق مع الاحترازات.وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن التجهيزات وُفرت منذ بداية الجائحة، وشملت منصة موحدة وقنوات فضائية تعليمية “قنوات عين”، وطُبقت مع نهاية الفصل الثاني، وفي فصل الصيف استمر العمل والجهد لتطوير هذه المنظومة حتى وصلت إلى منظومة مدرستي والفصول الافتراضية.

بالفيديو.. مدير تعليم “الشرقية”: وضع آلية لحضور الطلاب الذين يواجهون مشاكل في التعليم عن بعد

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107455.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.