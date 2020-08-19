بالفيديو.. مدير تعليم “الشرقية”: وضع آلية لحضور الطلاب الذين يواجهون مشاكل في التعليم عن بعد

قال مدير تعليم المنطقة الشرقية، الدكتور ناصر الشلعان، إن الفرصة ستكون متاحة للطلاب والطالبات الذين يواجهون تحديات في التعلم عن بعد لأي سبب من الأسباب، للتنسيق مع مدارسهم لوضع آلية محددة للحضور لاستمرار التعليم.
وأوضح أن الدولة وفرت الإمكانات الكافية لتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سواء في المباني الإدارية أو المدارس، كما حرصت على توفير التقنية للتعامل عن بعد في الاجتماعات وفي توصيل الكتب الدراسية، كما سيتم توزيعها للطلاب بطريقة تتفق مع الاحترازات.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن التجهيزات وُفرت منذ بداية الجائحة، وشملت منصة موحدة وقنوات فضائية تعليمية “قنوات عين”، وطُبقت مع نهاية الفصل الثاني، وفي فصل الصيف استمر العمل والجهد لتطوير هذه المنظومة حتى وصلت إلى منظومة مدرستي والفصول الافتراضية.
فيديو | مدير تعليم #الشرقية لـ #نشرة_النهار: وضع آلية لحضور الطلاب الذين يواجهون مشاكل في التعليم “عن بعد”#الإخبارية pic.twitter.com/1X9yorrWIR
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 18, 2020