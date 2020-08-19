في مؤتمر اليوم.. متحدثا "الصحة" و"التجارة" يوضحان مستجدات "كورونا" وآلية الرقابة على المنشآت التجارية

تعقد وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، عند الساعة 3:35 عصراً المؤتمر الدوري الذي يتناول آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وسيوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر التحليل الوبائي للحالات المؤكدة والحرجة ويرد على الاستفسارات الشائعة وأسئلة الصحفيين، ويوضح عدد الحالات المحلية والفحوصات.
كما سيبين متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، آلية الرقابة على المنشآت التجارية والتزامها بالضوابط الاحترازية من فيروس كورونا المستجد إضافة إلى توفير المنشآت للدفع الإلكتروني، ونسبة التزام المحال والأسواق التجارية بالضوابط الصحية.
وفق “أخبار 24”.