حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء في مختلف مناطق المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الحالة المتوقعة للطقس على مختلف مناطق المملكة اليوم (الأربعاء).
وأوضحت هيئة الأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأضافت أنه يتوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، تشمل الأجزاء الساحلية.
وتوقعت أن يشهد البحر الأحمر رياحاً سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-42 كم/ ساعة، وأن يرتفع الموج من متر إلى مترين، فيما ستكون حالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
وبينت أنه يتوقع أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ ساعة، وأن تكون حالة البحر متوسطة الموج، وأن يصل ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن محافظة الأحساء يتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة لـ 44 درجة مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها وطريف أدنى درجة حرارة لـ 19 درجة مئوية.