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أخبار المناطق > بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.. الكرفانات المتنقلة في عسير أصبحت مأوى للسياح
19/08/2020   8:19 ص

بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.. الكرفانات المتنقلة في عسير أصبحت مأوى للسياح

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رصد تقرير انتشار الكرفانات السياحية الأمريكية المتحركة في منتزهات منطقة عسير بعد أن أصبحت المنطقة مقصداً للزائرين.

وأوضح التقرير الذي أعدته قناة “الإخبارية”، أن ارتفاع أسعار الفنادق والوحدات السكنية جعل الزوار يتجهون إلى استخدام الكرفانات أو الخيام كحل بديل.

وطالب عدد من الزوار بضرورة توفير كل الخدمات من فنادق بأسعار مناسبة ومراكز تجارية، مشيرين إلى أن المنطقة تشهد إقبالاً كبيراً من السياح. وفق “أخبار 24”.

بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.. الكرفانات المتنقلة في عسير أصبحت مأوى للسياح

أخبار المناطق
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