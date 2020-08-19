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أخبار المناطق > أحد أقارب “عروسي جازان” يتحدث عن اللحظات الأخيرة لهما قبل مصرعهما في الحـادث
19/08/2020   8:20 ص

أحد أقارب “عروسي جازان” يتحدث عن اللحظات الأخيرة لهما قبل مصرعهما في الحـادث

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تحدث أحد أقارب العروسين اللذين لقيا مصرعهما في حـادث انقلاب على طريق القفارة بجبال محافظة هروب بجازان أول أمس (الإثنين)، أثناء عودتهما من حفل الزفاف.

وقال جمعان الهروبي قريب العروسين وفقاً لـ “العربية نت”، إن الزوج كان ينتظر حفل زفافه منذ نحو 9 أشهر، لكن الموعد تأجل بسبب جائحة كورونا، قبل أن تتفق أسرتا العريس والعروس على الموعد الجديد.

وأضاف الهروبي أن العروسين بعد انتهاء حفل زفافهما همّا بالنزول في ملابس الزفاف من موقع الحفل الذي أقيم بأحد جبال هروب، وسلكا طريقاً جبلياً للوصول إلى الفندق الذي سبق وحجزا فيه لقضاء عدة أيام بعد زواجهما.

وأشار إلى أن السيارة انحرفت بهما في الطريق، وسقطت في منحدر جبلي وعر لعشرات الأمتار ليلقيا مصرعهما، وتمكنت فرق الدفاع المدني فيما بعد من انتشال الجـثتين.

أحد أقارب “عروسي جازان” يتحدث عن اللحظات الأخيرة لهما قبل مصرعهما في الحـادث

أخبار المناطق, أخبار محلية
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