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أخبار محلية > بالفيديو.. “التحالف”: إطلاق الحوثيين الصواريخ والطائرات المفخخة باتجاه المملكة يعكس خسائرها على الأرض
19/08/2020   8:21 ص

بالفيديو.. “التحالف”: إطلاق الحوثيين الصواريخ والطائرات المفخخة باتجاه المملكة يعكس خسائرها على الأرض

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أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية استهداف المملكة والأعيان المدنية من خلال إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة إنما يعكس خسائرها على الأرض.

وأوضح العقيد المالكي خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن المليشيا الحوثية حاولت في فترة التهدئة (45 يوماً) التي أعلنت عنها قوات التحالف، أن تُركز جميع جهدها على محافظة الجوف ومأرب بالزج بالعديد من المقاتلين ومحاور القتال، إلا أن الجيش اليمني تصدى لها بالتعاون مع قوات التحالف المشتركة وأبناء القبائل. حسب “أخبار 24”.

وأضاف أن المليشيا الإرهابية استغلت فترة التهدئة والتزام التحالف بها في استمرار التهديدات وإطلاق الصواريخ البالستية في داخل اليمن ودول الجوار والمدنيين، مشيراً إلى أنها تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

بالفيديو.. “التحالف”: إطلاق الحوثيين الصواريخ والطائرات المفخخة باتجاه المملكة يعكس خسائرها على الأرض

أخبار محلية
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