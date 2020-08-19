“كنت أنقذه من صنارتي”.. سعودي يروي قصة ركوبه على ظهر الحوت في ينبع

روى المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقفز فوق ظهر حوت ويسبح معه خلال رحلة بحرية في ينبع، قصة المقطع الذي لقي تداولاً واسعاً في مواقع التواصل.
وقال زاكي الحربي الذي يلقب بأبي وديع، إن صنارته علقت في زعانف القرش الحوتي فاتخذ قراراً بالقفز على ظهره لإنقاذه، وقام بإزالة الجزء الحاد حتى لا يجرحه، ثم بدأ يمسح على رأسه ويلاعبه.
وأضاف أبو وديع وفقاً لـ “العربية نت”، أنه يعمل في البحر منذ 30 عاماً ويحرص على الترويج للسياحة البحرية بالجولات حول المواقع الثرية بالمرجان والأسماك، ويقرأ كثيراً عن الأسماك وعالم البحار.
وأشار إلى أنه يسأل الغواصين ذوي الخبرة دائماً عن طرق التعامل مع الأسماك وخصوصاً المهددة بالانقراض، مضيفاً أنه شارك في بطولة الدول العربية للصيد التي أقيمت بمصر عام 2017 وحقق المركز الأول.