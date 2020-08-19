مَن سرق شيئاً في الصغر.. كيف يُكفِّر عن ذنبه؟ “المصلح” يوضح (فيديو)

أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، كيف يُكفِّر الشخص عن شيء كان قد سرقه في صغره.
وقال المصلح في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن من أخذ شيئاً من غيره في صغره دون علمه فعليه أن يعيد ما أخذه، أو يرده بشيء مثله، أو يدفع لصاحبه ثمنه إن كان قد فني وزال أو أصبح غير مرغوب.
وأضاف أن التصدق بثمن الشيء لا يجزي عن السرقة طالما أن صاحب المظلمة لا يزال موجوداً إضافة إلى أن النفس لا تطيب بذلك، مشيراً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان له عند أخيه مظلمة من عرضه أو من شيء فليتحلله اليوم، قبل ألاّ يكون له درهم ولا دينار”.
كفارة من سرق وهو صغير ؟#يستفتونك الشيخ أ.د خالد المصلحhttps://t.co/jp96o3MXWj pic.twitter.com/7dI32k1GHq
— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 18, 2020
وفق “أخبار 24”.