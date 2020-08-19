“المرور” يُحذر مجدداً: أعلى مسببات الحـوادث المرورية استخدام الجوال أثناء القيادة

حذّرت الإدارة العامة للمرور مجدداً من الانشغال بالهاتف المحمول أثناء القيادة، مشيرةً إلى أن أعلى مسببات الحوادث المرورية هو استخدام الجوال.
ونصحت الإدارة الجميع بالحرص على قيادة السيارة وترك الهاتف جانباً، وتأجيل المكالمات حتى تصل لوجهتك، وتحديد موقع الوصول قبل الانطلاق، وعند الضرورة لاستخدامه يجب التوقف على جانب الطريق.
يُذكر أن نظام المرور ينص على أن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يُعرض الشخص لغرامة مالية تتراوح ما بين 500 – 900 ريال. وفق “أخبار 24”.
يُعد استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة من أعلى مسببات الحوادث المرورية، فلا تعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر من أجل مكالمة هاتفية #المرور_السعودي pic.twitter.com/41TMgPEwfc
— المرور السعودي (@eMoroor) August 18, 2020