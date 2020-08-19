وقعت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات)، مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقداً لتصنيع القمر (بدر – 8)، الذي يعد أول أقمار الجيل السابع لعرب سات، والمتوقع إطلاقه في بداية عام 2023.
وسيتم بناء القمر باستخدام منصة إيرباص الجديدة (Eurostar Neo) التي تم تصميمها حديثاً لأقمار البث التلفزيوني والاتصالات ذات المدار الثابت، مما يعد نقلة نوعية في مجال تصنيع الأقمار الصناعية بزيادة قدرات حمولة البث مع كفاءة في استخدام الطاقة وأنظمة التحكم الحراري، واستخدام أنظمة الدفع الكهربائية مما يطيل عمر القمر التشغيلي، ويقلل من فترة تصنيع القمر بشكل كبير.
وسيغطي القمر الجديد (بدر – 8)، أول أقمار الجيل السابع منطقة الشرق الأوسط وأجزاء كبيرة من أوروبا وإفريقيا وآسيا.
وأوضح الرئيس التنفيذي لعرب سات المهندس خالد بالخيور، أن (بدر – 8)، سينضم إلى مجموعة أقمار (بدر) في الموقع المداري الحصري لعرب سات 26 درجة شرقاً، وسيحمل سعات فضائية هائلة للبث التلفزيوني والاتصالات الفضائية وخدمات تبادل المعلومات على الحزم الترددية (ku – C)، وسيعزز السعات الفضائية على أسطول أقمار عرب سات ضماناً لاستمرارية وتطوير خدماتها للسنوات القادمة.
وفق “أخبار 24”.