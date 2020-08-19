عربات “كيبل كار” لنقل الزوار إلى غار حراء

ذكرت مصادر أن عدداً من الجهات الحكومية المختصة أعدت تصوراً لتركيب عربات معلقة “كيبل كار” لنقل زوار غار حراء من أسفل جبل النور إلى الأعلى، وذلك ضمن مبادرة أمانة العاصمة المقدسة للعناية بجبلي النور وثور.
وقالت المصادر إن التصور يشمل تركيب عربات تسير على قضبان حديدية أو على مسارات ثابتة، مبينة وفقاً لصحيفة “مكة” أن العربات ستنقل الزوار إلى ثلاثة أرباع المسافة إلى غار حراء في أعلى الجبل، وتتوقف في موقع سيتم تهيئته ليكون بمثابة استراحة تتوفر فيها الخدمات المختلفة.
وأضافت أنه يتعين على الزوار متابعة الصعود إلى الغار على الأقدام، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ستسهم في إحداث نقلة نوعية بالموقع، خاصة بعد إغلاق المدخل القديم للجبل الذي يمر عبر أحد الأحياء العشوائية، وفتح المدخل الجديد الذي يطل على شارع رئيسي.
وكان أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ذكر في وقت سابق أن الأمانة بدأت تنظيف جبل النور ومحو كافة الكتابات المحيطة بغار حراء، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تمهّد لإنشاء مركز حضاري ثقافي أسفل الجبل؛ لتوعية الزوار وتقديم المعلومات الصحيحة لهم