شدد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على تسريع خطوات تحويل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى مدينة ذكية، بهدف التسهيل على ضيوف الرحمن منذ قدومهم للمملكة وحتى عودتهم إلى بلدانهم.
كما أكد، خلال اجتماع لجنة الحج المركزية التحضيري لموسم حج العام المقبل 1442هــ أمس (الثلاثاء)، على مواصلة العمل التكاملي لتطوير منظومة الحج والعمرة، واستكمال الجهات لمشروعاتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ودعا أمير مكة المكرمة إلى التحضير لحلقة نقاش الحج السنوية، لمناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإعاشة والنقل والإسكان والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع.
يذكر أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض الدراسات الجاري تنفيذها، والتي تسهم في تعزيز الإيجابيات المرصودة خلال موسم الحج، إلى جانب عدد من الملاحظات بهدف تلافيها في الموسم المقبل.
وفق “أخبار 24”.