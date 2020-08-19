“تقويم التعليم” تجري دراسة لضبط جودة التدريب ودعم توظيف سوق العمل

تعتزم هيئة تقويم التعليم والتدريب إجراء دراسة للخروج بمقترحات تساعد في ضبط جودة التدريب ودعم توظيف سوق العمل وتلبية احتياجاته.
وستسعى الدراسة، وفقا لصحيفة “الوطن”، إلى رصد الوضع الراهن لقطاع التدريب في المملكة من أجل ضبط جودته، وذلك استكمالاً للجهود الأخرى التي تبذلها الجهات الحكومية لتطوير هذا القطاع الحيوي.
الجدير بالذكر أن عدة جهات حكومية عقدت في وقت سابق ورش عمل لتحديد التحديات التي تواجه قطاع التدريب وسبل الارتقاء به، وخلصت ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية مؤخراً إلى تحديد أبرز هذه التحديات، ومنها انخفاض نسبة الإقبال على البرامج التدريبية للقطاع الأهلي، وكثرة الرسوم التشغيلية والإدارية على القطاع الخاص التدريبي، وعدم وجود معايير واضحة لتصنيف المؤسسات التدريبية الأهلية.