“الاستثمار” أعادت موظفي 10 شركات أجنبية من خارج المملكة وهيأت طائرات الركاب لشحن السلع

تمكن مركز الاستجابة لأزمة كورونا التابع لوزارة الاستثمار، من إعادة موظفي 10 شركات أجنبية تعمل في الصناعة والطاقة وسكك الحديد، فضلا عن تلبية احتياجات عدة شركات واجهت تحديات كثيرة بسبب جائحة كورونا.
وأفاد وكيل خدمات واستشارات المستثمرين بالوزارة والمشرف على المركز إبراهيم السويل، بأنه رغم القيود التي فرضتها أزمة كورونا على السفر الدولي، إلا أنهم تواصلوا مع عدد من الجهات الحكومية العليا لإعادة هؤلاء الموظفين، وذلك بعد الشكوى المتكررة من المستثمرين بتعطل أعمال بسبب غياب موظفيهم.
وأوضح السويل وفقا لـ”الاقتصادية”، أن المركز قدم الدعم لعدة شركات أخرى واجهت تحديات في استيراد سلع غذائية من خارج المملكة لتلبية احتياجات السوق.
ولفت إلى تمكنهم من حل إشكالية اشتراط شركات الشحن بأن تنقل الطائرات كميات تزيد على 100 طن فما فوق بما لا يتلاءم مع متطلبات شركات الاستيراد، وقدم المركز حلا استثنائيا للخطوط السعودية باستخدام طائرات الركاب وصدرت الموافقة عليه.