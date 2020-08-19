نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورًا حديثة تجمع الأمير عبدالعزيز بن فهد مع عمه الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز، ونجله الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله.
وقال الأمير عبدالرحمن في تغريدته التي أرفق بها الصور: “سيدي وعمي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز حفظه الله مع أخي الكريم الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وأخي الكريم الأمير عبدالمجيد بن عبد الإله بن عبدالعزيز”.
وبدا الأمير عبدالعزيز في الصورة مبتهجًا أثناء لقائه عمّه، وكان يجلس بجواره الأمير عبدالمجيد، فيما يبدو أن الصور التقطت خلال زيارة قام بها الأمير عبدالعزيز لمنزل عمه الأمير عبدالإله.
وفق “أخبار 24”.