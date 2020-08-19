وداعًا “إنترنت إكسبلورر”.. “مايكروسوفت” تعلن رسميًا التخلي عن المتصفح الشهير العام المقبل

أعلنت شركة “مايكروسوفت” عزمها إسدال الستار نهائيا على المتصفح “إنترنت إكسبلورر” يوم 17 أغسطس 2021.
وأوضحت الشركة أن عملية إيقاف الدعم الفني للمتصفح ستبدأ يوم 30 نوفمبر المقبل، لكنها ستستمر لبعض الوقت عبر مجموعة تطبيقات “365” حتى يتوقف الدعم نهائيا في الموعد المحدد.
يذكر أن متصفح “إنترنت إكسبلورر” ظهر للمرة الأولى عام 1995 مع طرح نظام التشغيل “ويندوز 95″، وحقق نجاحا كبيرا قبل أن تظهر منافسة قوية من متصفحات أخرى أبرزها “جوجل كروم” الذي تمكن من الهيمنة على عالم المتصفحات ما دفع “مايكروسوفت” إلى إنهاء عمل متصفحها. وفق “أخبار 24”.