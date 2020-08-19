دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة جميع مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية، إلى تحديث بياناتهم على بوابة الدعم الخاصة بالبرنامج.
وأوضحت أن المتبقي من المهلة الزمنية لإتمام التحديث لا يتجاوز 40 يوماً، مشيرة إلى أن الدعم المالي سيتم توقيفه خلال المرحلة المقبلة عن كل مَن لم يقم بتحديث بياناته خلال المهلة المحددة.
وشرحت خطوات تحديث البيانات، والتي تتم عبر زيارة الرابط https://portal.mewa.gov.sa/#/login.html ، واختيار (مستخدم جديد)، ثم الانتقال لتعبئة البيانات في الصفحة التالية والضغط على زر (تسجيل) بعد إتمام تعبئة نموذج البيانات المطلوبة، لافتة إلى أن أهم البيانات المطلوب تحديثها هي رقم الهاتف ورقم “الآيبان”.
وفق “أخبار 24”.