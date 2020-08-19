“فيسبوك” يهدي مستخدمي الشرق الأوسط خاصية “أفتار” للرسوم المتحركة

أتاح موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لمستخدميه في الشرق الأوسط خاصية جديدة، سبق أن طبقها في عدة دول في العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأطلق الموقع على هذه الخاصية اسم “Avatars for Africa””، وتتيح لمستخدمي فيسبوك تحويل صورهم الشخصية إلى رسوم متحركة دون الاستعانة بتطبيق آخر، مع إمكانية إجراء تغييرات عديدة في الصور، ومنها لون البشرة وملامحها وكذلك الملابس.
كما أتاح الموقع، وفقا لصحيفة “الإمارات اليوم”، إمكانية مشاركة هذه الصور في تطبيق “ماسنجر”، وكذلك في التعليقات، الأمر الذي ساعد في زيادة الإقبال على تجربة هذه الخاصية الجديدة فور إطلاقها، كما قام عدد كبير من المستخدمين بتغيير صور حساباتهم الشخصية لرسوم متحركة.