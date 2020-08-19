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اخبار رياضية > إصابة جديدة تضرب صفوف النصر قبل مواجهة التعاون
19/08/2020   1:16 م

إصابة جديدة تضرب صفوف النصر قبل مواجهة التعاون

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضربة موجعة، قبل مواجهة نظيره التعاون، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم يشارك ثنائي النصر القائد عمر هوساوي والكابتن يحيى الشهري في تدريبات النصر الجماعية مساء اليوم”. وفق “أخبار 24”.

وتابع “العنزي”: “وجاء ذلك لتعرضهما لإصابات مختلفه، وبالتالي صعوبة إمكانية مشاركتهما مع الفريق في اللقاء القادم أمام التعاون”.

إصابة جديدة تضرب صفوف النصر قبل مواجهة التعاون

اخبار رياضية
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