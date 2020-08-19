إصابة جديدة تضرب صفوف النصر قبل مواجهة التعاون

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضربة موجعة، قبل مواجهة نظيره التعاون، مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لم يشارك ثنائي النصر القائد عمر هوساوي والكابتن يحيى الشهري في تدريبات النصر الجماعية مساء اليوم”. وفق “أخبار 24”.
وتابع “العنزي”: “وجاء ذلك لتعرضهما لإصابات مختلفه، وبالتالي صعوبة إمكانية مشاركتهما مع الفريق في اللقاء القادم أمام التعاون”.
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لم يشارك ثنائي #النصر القائد عمر هوساوي و الكابتن يحيى الشهري في تدريبات #العالمي الجماعية مساء اليوم و ذلك لتعرضهم لإصابات مختلفه ، و بالتالي صعوبة إمكانية مشاركتهم مع الفريق في اللقاء القادم امام التعاون .. pic.twitter.com/RKrsVf3FxD
— علي العنزي (@Ali_alabdallh) August 18, 2020