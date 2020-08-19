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اخبار رياضية > الكشف عن آخر تفاصيل قضية “العويس” مع الأهلي بشأن مستحقاته المتأخرة
19/08/2020   1:18 م

الكشف عن آخر تفاصيل قضية “العويس” مع الأهلي بشأن مستحقاته المتأخرة

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كشفت مصادر عن آخر التفاصيل في قضية حارس مرمى فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، محمد العويس، مع إدارة ناديه بشأن المستحقات المتأخرة، والتي تقدر بحوالي 5 ملايين و200 ألف ريال.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الرياضية” أن الإدارة الأهلاوية برئاسة عبد الإله مؤمنة، ونائبه ياسر محروس عقدت اجتماعا مصغرا مع العويس، وعرضت عليه جدولة مستحقاته المالية.

وبينت أن العويس وافق على الجدولة، ليدخل بعدها تدريبات فريقه الجماعية، استعدادًا لمواجهة الهلال، غدًا، مشيرة إلى أنه سيستلم مستحقاته على فترات متفاوتة، بحيث تكون الدفعة الأولى وقت مشاركته مع الفريق في دوري أبطال آسيا.

الكشف عن آخر تفاصيل قضية “العويس” مع الأهلي بشأن مستحقاته المتأخرة

اخبار رياضية
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