مران الهلال: البريك يشارك.. وتطبيقات تكتيكية وفنية لمباراة الأهلي

أجرى لاعبو الهلال مرانهم الرئيسي مساء اليوم الثلاثاء؛ استعداداً لمواجهة الأهلي، مساء يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة؛ حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب شهدت مشاركة محمد البريك.
وشرح رازفان خلال المران عدداً من التطبيقات التكتيكية والفنية.
وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.
ويدخل الهلال المباراة وهو في الصدارة بـ 60 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 43 نقطة. وفق “أخبار 24”.