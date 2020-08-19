نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > مران الهلال: البريك يشارك.. وتطبيقات تكتيكية وفنية لمباراة الأهلي
19/08/2020   1:18 م

مران الهلال: البريك يشارك.. وتطبيقات تكتيكية وفنية لمباراة الأهلي

+ = -
651

أجرى لاعبو الهلال مرانهم الرئيسي مساء اليوم الثلاثاء؛ استعداداً لمواجهة الأهلي، مساء يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة؛ حيث فرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب شهدت مشاركة محمد البريك.

وشرح رازفان خلال المران عدداً من التطبيقات التكتيكية والفنية.

وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل.

ويدخل الهلال المباراة وهو في الصدارة بـ 60 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 43 نقطة. وفق “أخبار 24”.

مران الهلال: البريك يشارك.. وتطبيقات تكتيكية وفنية لمباراة الأهلي

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885107533.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.