“الصحة” توضح مخاطر التعرض لأشعة الشمس وطرق الوقاية منها

أوضحت وزارة الصحة مخاطر التعرض لأشعة الشمس، مقدمةً عدة نصائح تساعد الفرد على الوقاية منها.
وذكرت الوزارة في منشور توعوي اليوم (الأربعاء) أن التعرض لأشعة الشمس قد يؤدي لإصابة الفرد بضربة شمس، وظهور التجاعيد والتصبغات الجلدية، وجفاف البشرة، والتعرض للحروق، والإصابة بمشاكل في العين مثل الماء الأبيض، بالإضافة إلى مخاطر أخرى تتعلق بالإصابة بسرطان الجلد.
وقدمت الوزارة 6 نصائح للوقاية من أضرار أشعة الشمس، وهي ارتداء النظارة الشمسية، وارتداء ملابس طويلة تقي من الشمس، والإكثار من شرب السوائل، وتغطية الرأس بالقبعة أو المظلة الشمسية، واستخدام واقي الشمس، والبقاء في الظل ما بين الساعة 11 صباحاً و3 عصراً. وفق “أخبار 24”.