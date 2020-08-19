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أخبار محلية > توجيه مهم من شركة المياه الوطنية لأصحاب العدادات الميكانيكية القديمة
19/08/2020   6:09 م

توجيه مهم من شركة المياه الوطنية لأصحاب العدادات الميكانيكية القديمة

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دعت شركة المياه الوطنية، اليوم (الأربعاء)، كافة عملائها في مناطق المملكة ممن لديهم عدادات ميكانيكية قديمة لم تتمكن من الوصول إليها، سرعة التواصل معها لرفع طلب استبدال عداد.

وأوضحت أن رفع الطلب يتم من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم (920001744)، مناشدة عملائها بالاستفادة من مزايا العدادات الذكية والرسائل التنبيهية عند زيادة الاستهلاك.

يذكر أن الشركة الوطنية أوضحت في وقت سابق  خصائص وميزات العدادات الذكية، والتي منها إصدار الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، وميزات أخرى تدعم الكفاءة التشغيلية تتضمن تحديد حالة وصول المياه للعملاء، وغيرها من التنبيهات الاستباقية التي تحقق سرعة الأداء وجودة التشغيل.  حسب “أخبار 24”.

توجيه مهم من شركة المياه الوطنية لأصحاب العدادات الميكانيكية القديمة

أخبار محلية
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